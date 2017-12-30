Mars’ın ‘vesikalık’ fotoğrafı yayınlandı
NASA’nın Mars Odyssey uzay aracı termal kamerası ile Mars yüzeyini görüntüledi. 2001 yılında çekilen fotoğraf adeta bir insan yüzüne benziyor. NASA tarafından yeni yayınlanan fotoğraf ‘Mars’ın vesikalık’ fotoğrafı olarak dünyada...
30 Aralık 2017 Cumartesi 13:41
NASA’nın Mars Odyssey uzay aracı termal kamerası ile Mars yüzeyini görüntüledi. 2001 yılında çekilen fotoğraf adeta bir insan yüzüne benziyor. NASA tarafından yeni yayınlanan fotoğraf ‘Mars’ın vesikalık’ fotoğrafı olarak dünyada viral haline geldi. NASA, gezegenin yüzeyinin özelliklerinin yukarıdan neden “yüz” şeklinde görüldüğünü yada kızıl gezegende nerede bulunduğunu ise açıklamadı.
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