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Mansimov: Azerbaycan Fetö ile mücadelede “İki devlet bir millet” anlayışla Türkiye’nin yanında oldu

Ali Kan / Bakü, 15 Temmuz () - Palmali Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mübariz Mansimov, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (Fetö) en güçlü yapılandığı ülkelerden biri olan Azerbaycan'da, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen  ardından mücadeleye...

Mansimov: Azerbaycan Fetö ile mücadelede “İki devlet bir millet” anlayışla Türkiye’nin yanında oldu

Ali Kan / Bakü, 15 Temmuz () - Palmali Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mübariz Mansimov, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (Fetö) en güçlü yapılandığı ülkelerden biri olan Azerbaycan'da, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen  ardından mücadeleye başlandığını belirterek, “Azerbaycan Fetö için dünyaya açılan bir kapı haline gelmişti. İki yıl içerisinde Fetö yapılanmasına Azerbaycan’da büyük darbe vuruldu” dedi.
muhabirinin sorularını yanıtlayan Mansimov, “Darbenin yaşandığı ilk dakikalarda Azerbaycan halkın yüreği ve kalbi, Türkiye milletinin yanındaydı. Darbenin ertesi günü bu örgütle mücadele Azerbaycan’da başladı” dedi.

Fetö yapılanmasının ilk üniversitesi Azerbaycan’da kurulmuştu

Mansimov, Azerbaycan’ın Türkiye'deki darbe girişiminin ardından Fetö'ye karşı önlemlerini yoğunlaştırdığını hatırlatarak “15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından 20 Temmuz 2016'da, Fetö'nün yurt dışındaki ilk üniversitesi olarak bilinen ve 1993'te kurulan Kafkas Üniversitesi kapatılmıştır” dedi. Mansimov, 2014'te Fetö'ye yakınlığıyla bilinen ve bünyesinde 13 şubeli Araz Kursları ile 12 liseyi barındıran Çağ Öğretim İşletmeleri’nin, darbenin ardından isimlerini değiştirerek faaliyetlerine devam etmek isteseler de, Azerbaycan Hükümeti tarafından kapatıldığını da ekledi.

Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev’in yanındayız

Azerbaycan’da son günlerde halkı galeyana getirmek isteyen dış güçlerin kirli planları olduğunu söyleyen Mansimov, şöyle konuştu: “Azerbaycan’da Gence valisine silahlı saldırı gerçekleştirdiler. Ardından kanunsuz miting yapmak isteyen bazı dış güçler destekli grup iki polisi şehit etti.
“Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin bu derecede ileri seviyede olmasını çekemeyen ve Azerbaycan’ın güçlenmesini istemeyen bu güçler hedeflerine ulaşamadılar. Azerbaycan Halkı bu kirli planların oyuncusu olmadı ve gereken cevap verildi. Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev ve halkımızın yanındayız.”

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