Manchester saldırısı kurbanları için "gece nöbeti"

Manchester, 23 Mayıs, () - Manchester'da dün geceki terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına kentteki Albert Meydanı'nda kalabalık bir katılımla "gece nöbeti" düzenleniyor.

Manchester Arena'da şarkıcı Ariana Grande konserinin ardından meydana gelen, 22 kişinin öldüğü ve 59 kişinin yaralandığı bombalı saldırının ardından bu akşam yerel saatle 18.00 (TSİ 20.00'den itibaren halk, saldırıdan etkilenenlerle dayanışma için toplandı. Manchester'daki ünlü Albert Meydanı'nda düzenlenen "gece nöbetine" katılanlar, "Bizi korkutmak isteyenlere, korkmadığımızı gösterelim" düsturuyla bir araya geldi.

Görüntü Dökümü:

- (TV KAYDI) Albert Meydanı'ndaki anmadan görüntüler