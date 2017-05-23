Manchester saldırganının kimliği açıklandı

Manchester, 23 Mayıs, () - Manchester'da dün gece gerçekleşen terör saldırısının baş zanlısının kimliği açıklandı.

Saldırganın 23 yaşındaki Salman Abedi olduğu belirtildi.

Manchester polisi de kısa süre önce yaptığı yazılı açıklamada, "Dün gece Manchester Arena'da meydana gelen olayla ilgili olarak, Güney Manchester'da 23 yaşında bir adamın gözaltına alındığını doğruluyoruz," demişti.

Yardım kampanyası büyük ilgi görüyor

Saldırının kurbanları, yakınları ve etkilenenler adına başlatılan kampanyada şimdiye kadar 300 bin pounddan fazla bağış toplandı.