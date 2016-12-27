Malmö’deki yangın 3 belediye bölgesi sakinlerini hapis etti

Ersin Arslan / Stockholm, 27 Aralık () – İsveç’in Malmö kenti yakınlarındaki geri dönüşüm istasyonunda bu sabah başlayan yangın üç belediyenin yaşayanlarını hapis etti. Yoğun zehirli bir dumana neden olan yangın nedeniyle Lomma, Burlöv ve Staffanstorps belediyelerinde yaşayan vatandaşların kapı ve pencerelerini kapatarak dışarıya çıkmamaları istendi. Altı belediyenin itfaiye ve kurtarma ekiplerinin müdahale ettiği geri dönüşüm istasyonunda plastik ve elektronik malzemelerin yandığı belirtildi. İsveç’in güney kesimlerinde dün gece etkili olan fırtınanın ardından esen kuvvetli rüzgarlar nedeniyle meydana gelen yangında oluşan zehirli dumanların daha geniş bir alana yayılmasından endişe ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken geri dönüşüm merkezlerinde yangınların aşırı ısınma nedeniyle kendiliğinden başlamasının sık görüldüğü belirtildi.