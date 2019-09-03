Mali’de yolcu otobüsüne mayınlı saldırı: 20 ölü

Mali’de yolcu otobüsüne mayınla saldırı düzenlendi. Otobüste meydana gelen patlama, 20 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Mopti ile Douentza arasında sefer yapan yolcu otobüsüne mayınlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 20 kişi yaşamını yitirirken; çok sayıda kişi de yaralandı.



Saldırı ile ilgili araştırma başlatıldı.