Mali’de bina çöktü: 15 ölü

Mali’nin başkenti Bamako’da inşaatı devam 3 katlı bir bina, bilinmeyen bir sebeple çöktü; 15 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise kurtarıldı.

Sivil Savunma Bakanlığı, dün gerçekleşen olayda, yapımı süren bir binanın çöktüğünü, binada bulunanlardan 15’inin cansız bedenine ulaşıldığını; 26 kişinin ise enkazdan kurtarıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 4 yaşında bir kız çocuğunun yıkıntılar arasından kurtarıldığı; bina sahibi hakkında da soruşturma başlatıldığı belirtildi.