Mali'de köye silahlı saldırı: 95 ölü

Mali () - Afrika ülkesi Mali'de Bandiagara bölgesinde Sobanekou isimli köye düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısının 95'e yükseldiği belirtiliyor. Yerel medya, açıklamanın Savunma Bakanlığı'nca yapıldığını; ölü sayısının artmasından endişe edildiğini yazdı.
Mali () - Afrika ülkesi Mali'de Bandiagara bölgesinde Sobanekou isimli köye düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısının 95'e yükseldiği belirtiliyor. Yerel medya, açıklamanın Savunma Bakanlığı'nca yapıldığını; ölü sayısının artmasından endişe edildiğini yazdı.