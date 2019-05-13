Malezya’da terör saldırısı planlayan 4 kişi gözaltına alındı

Malezya () – Kraliyet Malezya Polisi (PDRM), Ramazan ayının ilk haftasında suikast ve terör saldırısı planı yapan ve DEAŞ’lı olduğu belirtilen 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Malezya medyası, Kraliyet Malezya Polisi’nin Ramazan ayının ilk haftasında kilise, alışveriş merkezleri, Budist ve Hint ibadet merkezlerine terör saldırıları ve çok sayıda suikast planlayan 4 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Gözaltına alınan şüphelilerin DEAŞ’lı olduğu belirtildi.

“MYANMAR BÜYÜKELÇİLİĞİNE TERÖR SALDIRISI PLANI”

Yerel medya, şüphelilerin 5 ve 7 Mayıs tarihleri arasında yapılan polis baskınları sonucu yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Kraliyet Malezya Polisi Genel Müfettişi Datuk Seri Abdul Hamid Bador’un, polis merkezinden yaptığı açıklamada, “Gözaltına alınan 4 kişi de DEAŞ ile bağlantılı olduğunu ve terör saldırısı planı yaptıklarını itiraf etti. Şüphelilerden birisi Myanmar Büyükelçiliğine bir terör saldırısı planını yapıyordu” dediği belirtildi.

6 ADET EL YAPIMI PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin, ülkedeki çok sayıda kilise, alışveriş ve eğlence merkezleri yanında, Hint ve Budist ibadet merkezlerine de saldırı planı yaptığı belirtilirken; polisin yaptığı baskınlarda, bir tabanca, 18 cm uzunluğunda 6 adet el yapımı patlayıcı (IED) ele geçirildiği belirtildi.