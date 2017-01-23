Malezya’da sığınmacı teknesi faciası: 10 ölü, 30 kişi kayıp

Ersin Arslan / Stockholm, 23 Ocak () – Malezya kıyıları açıklarında sığınmacı teknesinin alobora olması sonucu meydana gelen faciada 10 kişi yaşamını yitirdi. Teknedeki sığınmacılardan 30 kadarının da kayıp olduğu belirtildi.

Malezya gazetelerinin haberlerine göre Malezya Sahil Güvenlik yetkilisi alabora olan teknede 40 dolayında Endonezyalı sığınmacının olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.

Kazanın bölgedeki kötü hava şartları ve teknenin kapasitesinin üzerinde yolcu almasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Aralarında Endonezyalıların da olduğu bir çok ülkenin vatandaşı genellikle aşırı yüklenmiş küçük teknelerle Malezya’ya kaçak çalışmak için geliyor.