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Malezya’da şehrin ortasında otomobil alev aldı, saatlerce yandı
DIŞ HABERLER 15.01.2020, 12:41
Malezya’da caddede seyir halindeki lüks bir otomobilin motoru alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edene kadar, alevler neredeyse tüm otomobili sardı. O anlar görgü tanıklarının kameralarına yansıdı.
Olay, başkent Kuala Lumpur’daki alışveriş ve eğlence merkezleri bölgesi olarak bilinen Bukit Bintang’da meydana geldi. Yerel saat ile 12:40’ta meydana gelen olayda bir otomobilin motoru, araç bir alışveriş merkezinin önünde olduğu sırada alev aldı. Çevredekiler ve araç sahibi duruma müdahale etmezken, olay yerine gelen itfayie ekipleri yangını söndürdü. Ancak aracın yanmaya başlaması ile söndürülmesi arasında geçen süre neredeyse 2 saati buldu.
Görgü tanıklarının kayda aldığı görüntülerde, itfaiye ekipleri müdahale edene kadar alevlerin neredeyse tüm otomobili sardığı ve siyah dumanların yükseldiği görüldü.
Yerel medya olayda kimsenin yara almadığını ve yangının nedeninin araştırıldığını yazdı.
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