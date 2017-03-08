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Malezya’da öldürülen Kim’in oğlu ortaya çıktı

Sadi Kaymaz / Pekin, 8 Mart () – Geçtiğimiz ay Malezya’da kitle imha silahı VX’le öldürülen Kim Jong-nam’ın oğlu ilk kez ortaya çıktı. Cheollima adlı bir grup tarafından dün Youtube’a yüklenen 40 saniyelik video...

Malezya’da öldürülen Kim’in oğlu ortaya çıktı

Sadi Kaymaz / Pekin, 8 Mart () – Geçtiğimiz ay Malezya’da kitle imha silahı VX’le öldürülen Kim Jong-nam’ın oğlu ilk kez ortaya çıktı. Cheollima adlı bir grup tarafından dün Youtube’a yüklenen 40 saniyelik video kaydında konuşan kişinin, “Adım Kim Han-sol, Kuzey Kore’den, Kim ailesinin ferdiyim” dediği duyuluyor. Singapur merkezli haber portalı Channel News Asia’ya göre, kimliği Kuzey Koreli aktivistlerce doğrulanan Kim Han-sol, “Babam birkaç gün önce öldürüldü. Şu an annem ve kızkardeşimle birlikteyim. Umarım durum bir an önce iyileşir” şeklinde konuşuyor. Video kaydını kendi internet sitesine de yükleyen Cheollima Civil Defence tarafından yayımlanan bildiride, grubun Kim Jong-nam’ın ailesini koruduğu öne sürüldü. Bildiride, dört hükümetin ailenin korunmasında gruba acil insani yardım sunduğu belirtildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, Kuala Lumpur Havalimanı’nda uğradığı suikast sonucu öldürülmüştü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Oğul Kim’in konuşması

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