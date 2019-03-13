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Malezya’da ‘kimyasal zehirlenme’ sonucu 34 okulda eğitime ara verildi

Malezya () – Malezya Eğitim Bakanı Maszlee Malik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘kimyasal zehirlenme’ şüphesiyle hastanede tedavi gören kişi sayısının 207’ye yükselmesi sonucu 34 okulda eğitime ara verildiğini duyurdu. Sosyal...

Malezya’da ‘kimyasal zehirlenme’ sonucu 34 okulda eğitime ara verildi

Malezya () – Malezya Eğitim Bakanı Maszlee Malik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘kimyasal zehirlenme’ şüphesiyle hastanede tedavi gören kişi sayısının 207’ye yükselmesi sonucu 34 okulda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından olayın meydana geldiği Pasir Gudang şehrine, hastaneye kaldırılanları ziyaret etmeye gittiğini belirten Bakan Malik yaptığı açıklamada, “Maalesef durumun daha kötüye gittiği haberini aldım. ‘Kimyasal zehirlenme’ şüphesiyle tedavi edilen kişi sayısı 207’ye yükseldi. Pazartesi itibariyle 6’sı yoğun bakımda olmak üzere 44 kişi hastanede tedavi görmekte ve bunlardan 33’ü öğrenci. Önlem amaçlı 34 okulda eğitime ara verme emri verdim.” ifadelerini kullandı.

Malezya’nın Johore eyaletinde bulunan Pasir Gudang şehrinde, bir tankerin yasadışı olarak Sungai Kim Kim Nehri’ne kimyasal atık dökmesi sonucu SMK Taman Pasir Putih ve SK Taman Pasir Putih okullarındaki öğrenci ve çalışanlardan oluşan 35 kişi, ‘kimyasal zehirlenme’ şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılanlardan 8 kişinin durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

Yeler medyada yer alan haberlerde, Çevre ve Tarım Komitesi Başkanı Sahruddin Jamal’ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada; nehre dökülen kimyasal atıkla ilgili bir raporun incelendiği, nehirden araştırılmak üzere örnek alındığı ve nehre kimyasal atık dökenlerin 5 yıla kadar hapis cezası alabileceği bilgisi yer almıştı.

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