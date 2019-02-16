Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump, ‘ulusal acil durum ilanı’nı imzaladı; Sander's fotoğrafı paylaştı
Trump, ‘ulusal acil durum ilanı’nı...
Facebook kendini tehdit eden kişileri izliyor
Facebook kendini tehdit eden kişileri...
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık

Malezya polisi, bir kadını asansörde ölümüne darp eden bu hırsızı arıyor

Malezya () - Malezya'da bir hırsız, asansörde uzun süre darp ettiği kadının çantasını alarak kaçtı. Polis, büyük tepki çeken görüntüdeki gözü dönmüş hırsızı arıyor. Olay 14 Şubat'ta Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da...

Malezya polisi, bir kadını asansörde ölümüne darp eden bu hırsızı arıyor

Malezya () - Malezya'da bir hırsız, asansörde uzun süre darp ettiği kadının çantasını alarak kaçtı. Polis, büyük tepki çeken görüntüdeki gözü dönmüş hırsızı arıyor.

Olay 14 Şubat'ta Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da meydana geldi. Tren istasyonunun asansöründeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, hırsızın bir duvar kenarında beklediği; elinde çantası bulunan kadının peşinden asansöre girdiği görülüyor. Asansöre biner binmez kadının yanına yanaşan hırsız, kadın yüzünü kendisine döndüğü anda geri çekilerek bir kenarda bekliyor. Kapının kapanmasın ardından ise ölümüne yumruklar sallıyor.

Gözü dönmüş hırsızın saldırısı ile kadın yere yığılıyor. Bir yandan kadının çantasını almaya çalışan hırsız, bir yandan da tekme ve yumruklar savuruyor. Asansörün istediği yere gelmesinin ardından kapı açılıyor ve saldırgan çantanın içindeki para ve kartları alıyor; çantayı atıp koşarak kaçıyor.

Yaşanan o dehşet anlarına dair görüntüyü bir gazeteci sosyal medya hesabından paylaştı. Darp edilen 48 yaşındaki kadının hamile olmadığını; yaralı halde hastaneye kaldırıldığını paylaşan gazeteci, çalınan çantada kredi kartları ve paranın bulunduğunu yazdı.

Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328