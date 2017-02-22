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Malezya Kuzey Koreli diplomatları sorguya çağırdı

Ersin Arslan / Stockholm, 22 Şubat () - Malezya, Kuzey Kore Kualalumpur Büyükelçiliği'nde görevli iki diplomatı, Kim Jong Nam'ın öldürülmesi davasında sorguya alacak. İsveç basınında yer alan haberlere göre Kim Jong Nam'ın öldürülmesine...

Malezya Kuzey Koreli diplomatları sorguya çağırdı

Ersin Arslan / Stockholm, 22 Şubat () - Malezya, Kuzey Kore Kualalumpur Büyükelçiliği'nde görevli iki diplomatı, Kim Jong Nam'ın öldürülmesi davasında sorguya alacak. İsveç basınında yer alan haberlere göre Kim Jong Nam'ın öldürülmesine Kuzey Koreli diplomatların da karıştığından şüphelenen Malezya polisi, üç Kuzey Koreli’yi daha sorguya çağırdı. Kualalumpur Polis Müdürü Khalid Abu Bakar düzenlediği basın toplantısında sorguya çağırılanlardan birinin Kuzey Kore Büyükelçiliği’nde, birinin de Kuzey Kore Havayolları’nda görevli olduğunu belirterek ‘‘Her ikisinin de sorgulanabilmesi için büyükelçiliğe başvurduk. Büyükelçiliğin bizimle işbirliği yaparak bu kişileri hızlı bir şekilde sorgulamamıza olanak sağlayacağını umuyoruz. Aksi taktirde bize gelmelerine zorlarız’’ diye konuştu. Kim Jong Nam biri Endonezya,diğeri Vietnem pasaportu taşıyan iki kadın tarafından Kualalumpur Havalimanı’nda zehirli sıvı saldırısına uğramış ve havalimanında yaşamını yitirmişti. Yakalanan iki kadın sorgularında kendilerinin kandırıldıklarını, bunun bir kamera şakası olduğunu düşündüklerini iddia etmişlerdi. Kualalumpur Polis Müdürü Khalid Abu Bakar basın toplantısında ‘‘Sanırım güvenlik kameralarındaki filmi görmüşsünüzdür.Kadın elleri önde lavobaya doğru gidiyor.Bunun zehir olduğunun bilincinde idi ve ellerini yıkaması gerekiyordu.’’ dedi.

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