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Malezya, Kuzey Kore’den suçlamalar hakkında açıklama bekliyor

Sadi Kaymaz / Pekin, 20 Şubat () - Malezya hükümeti, Kim Jong-nam suikastıyla ilgili olarak basına eleştirel açıklamalarda bulunan Kuzey Kore'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Kang Chol'dan izahat istedi. Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan...

Malezya, Kuzey Kore’den suçlamalar hakkında açıklama bekliyor

Sadi Kaymaz / Pekin, 20 Şubat () - Malezya hükümeti, Kim Jong-nam suikastıyla ilgili olarak basına eleştirel açıklamalarda bulunan Kuzey Kore'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Kang Chol'dan izahat istedi.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Büyükelçi Kang'ın İkili İlişkiler Genel Müdür Vekili Zeynel Abidin tarafından çağrıldığı duyuruldu. Açıklamada, Malezya hükümeti aleyhinde suçlamalarda bulunan Büyükelçi Kang'dan izahat talep edildiği kaydedildi.

Kuzey Kore Büyükelçisi, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, kendilerine düşman dış güçlerle Malezya hükümetinin işbirliği yaptığını söylemiş, havalimanında öldürülen Kim Kong-nam'ın naaşının derhal kendilerine teslim edilmesini istemişti.

Malezyalı yetkililer ise, şüpheli ölüm olayının kendi topraklarında gerçekleştiğini ve hükümetin soruşturma yükümlülüğü bulunduğunu ifade etmişti.

Kuzey Kore'yi 17 sene yöneten Kim Jong Il'in üç oğlundan en büyüğü olan Kim Yongnam, Çin'e uçmak üzere geldiği Kuala Lumpur Havalimanı'nda öldürülmüştü. Kim'in yüzüne püskürtülen zehirli bir maddeyle öldürüldüğü sanılıyor.

Güney Kore istihbaratı, Kim Jongnam'ın Pyongyang rejimininin başındaki üvey kardeşi Kim Jongun'un emriyle öldürüldüğüne inanıyor.

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