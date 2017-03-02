Malezya Kuzey Kore vatandaşlarına "vizesiz seyahati" kaldırdı

Ersin Arslan / Stockholm, 2 Mart () – Malezya ülkeyi ziyaret edecek Kuzey Kore vatandaşlarına vize koşulu getirdi. Malezya Haber Ajansı’nın haberine göre, Kuzey Kore vatandaşlarına vize uygulamayan bir kaç ülkeden biri olan Malezya’ya gitmek isteyen Kuzey Kore vatandaşları 6 Mart tarihinden itibaren vize almak zorunda kalacaklar. Vize zorunluğu kararı "ulusal güvenlik" gerekçesi ile alındı. Malezya ile Kuzey kore arasındaki ilişkiler Kuzey kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un üvey kardeşi Kim Jong-nam’ın iki hafta önce Kuala Lumpur Havalimanı’nda öldürülmesinden sonra gerginleşmeye başlamıştı. Güney Kore ve ABD, Kim Jong-nam’ın Kuzey Kore ajanları tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü öne sürmüş, iddia Kuzey Kore tarafından şiddetle ret edilmişti. Kuzey Kore Kim Jong-nam’ın cesedinin kendilerine teslim edilmesini istemesine karşın Malezya Hükümeti bu talebi ret ederek otopsinin Malezya’da yapılmasına karar vermişti. Malezya olaydan sonra yakalanan biri Vietnam diğeri Endonezya vatandaşı iki kadının yargılanmasına karar verirken, biri Kuzey Kore elçilik görevlisi 7 kişiyi de sorgulamak için arıyor.