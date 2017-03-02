Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Metin Feyzioğlu: Yazdıkları anayasa değişikliğini bilmiyorlar
Halaçoğlu: Yarın Irak PKK paçavrasını...
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
AKP ile MHP arasında Barzani krizi! Bahçeli: Barzani, bize tercih ediliyorsa...
AKP ile MHP arasında Barzani...
Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık görevden alındı
Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı...

Malezya Kuzey Kore vatandaşlarına "vizesiz seyahati" kaldırdı

Ersin Arslan / Stockholm, 2 Mart () – Malezya ülkeyi ziyaret edecek Kuzey Kore vatandaşlarına vize koşulu getirdi. Malezya Haber Ajansı’nın haberine göre, Kuzey Kore vatandaşlarına vize uygulamayan bir kaç ülkeden biri olan Malezya’ya...

Malezya Kuzey Kore vatandaşlarına "vizesiz seyahati" kaldırdı

Ersin Arslan / Stockholm, 2 Mart () – Malezya ülkeyi ziyaret edecek Kuzey Kore vatandaşlarına vize koşulu getirdi. Malezya Haber Ajansı’nın haberine göre, Kuzey Kore vatandaşlarına vize uygulamayan bir kaç ülkeden biri olan Malezya’ya gitmek isteyen Kuzey Kore vatandaşları 6 Mart tarihinden itibaren vize almak zorunda kalacaklar. Vize zorunluğu kararı "ulusal güvenlik" gerekçesi ile alındı. Malezya ile Kuzey kore arasındaki ilişkiler Kuzey kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un üvey kardeşi Kim Jong-nam’ın iki hafta önce Kuala Lumpur Havalimanı’nda öldürülmesinden sonra gerginleşmeye başlamıştı. Güney Kore ve ABD, Kim Jong-nam’ın Kuzey Kore ajanları tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü öne sürmüş, iddia Kuzey Kore tarafından şiddetle ret edilmişti. Kuzey Kore Kim Jong-nam’ın cesedinin kendilerine teslim edilmesini istemesine karşın Malezya Hükümeti bu talebi ret ederek otopsinin Malezya’da yapılmasına karar vermişti. Malezya olaydan sonra yakalanan biri Vietnam diğeri Endonezya vatandaşı iki kadının yargılanmasına karar verirken, biri Kuzey Kore elçilik görevlisi 7 kişiyi de sorgulamak için arıyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.