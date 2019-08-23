Malazgirt Zaferi kutlamaları KKTC’den başladı

MALAZGİRT Zaferi kutlamaları bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) başladı. 23-26 Ağustos arasında Malazgirt ve Ahlat'ta eş zamanlı olarak gerçekleşecek etkinlikler kapsamında bu sene ilk kez, Okçular Vakfı öncülüğünde, Kıbrıs'ta da özel bir program hazırlandı ve basın toplantısı düzenlendi. KKTC'de Hala Sultan Camii’inde düzenlenen basın toplantısına Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan da katıldı.

Toplantıda ilk sözü alan Yıldız, bu yıl anma etkinliklerini KKTC’den başlattıklarını kaydederek bunun anlamının büyük olduğunu söyledi. Anadolu bir eve benzetilecek olursa bu evin temelinin atıldığı yerin Malazgirit olduğuna dikkat çeken Yıldız, “Kıbrıs da bir vatandır yavru vatan olması anne ile yavrusu arasındaki muhabetten ileri geliyor” dedi. Başkan Yıldız şöyle devam etti;

“Bugün Yavru Vatan Kıbrıs’tayız. Kıbrıs’ta uğruna mücadele edilen, gözyaşı dökülen, sevinçlerimizi yaşadığımız, kederlerini yaşadığımız bir toprak parçasıdır. Dolayısı ile vatandır, vatanımızdır. Kimsenin toprağında, vatanında gözümüz yok. Kimsenin bizim vatanımızda da gözü olmasına müsadele etmeyeceğimizin kararlılığıdır bu, liderimizin kararlılığıdır” dedi. Yıldız, 26 Ağustos Malazgirit anma etkinliklerin için Kıbrıs’tan da 160 genç ile birikte tarihi medeniyet şehri Ahlat’a gideceklerini söyledi.

MALAZGİRT ZAFERİ VAR OLMANIN BAŞLADIĞI TARİH

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan da, "Malazgirt'i fevkalade önemsiyoruz. 1071 tarihini yalnızca bir askerî başarı olarak görmüyor; bir hayat görüşü, bir yaşama üslubu olarak görüyoruz. Malazgirt Zaferi, bir var olma biçiminin başladığı tarihtir" dedi.

"Alperenler bu topraklarda bir medeniyet otağı kurdular. Bu otağda yüz yıllar boyunca, gönül sazıyla hakikat türküsü okudular. İşte Türkiye, Malazgirt ile başlayan bu türkünün karar sesidir" diye devam eden Erdoğan, geleneksel Türk okçuluğunu, Okçular Vakfı’nın temsil ettiği geleneği, fetih kupasını, Malazgirt’de Cumhurbaşkanı’nın himayelerinde gerçekleştirilen anma etkinliklerinde tanıttıklarını kaydetti.

Toplantıda yer alan Yalova Milletvekili ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş de, “Bizim için Malazgirt ile Girne arasında, Ahlat ile Lefkoşa arasında mesafe yoktur. Bu gerçeği vurgulamak için, Malazgirt’e Kıbrıs’lı Türk gençleriyle gidiyoruz. Malazgirt Zaferi ile birlikte Anadolu’nun kapılarını Türklere açan tek millet olarak yaşama iredemizin bir garantisinin ilan edildiği bir tarihi dönüm noktasını bir fethi anmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükgümüş, Okçular Vakfı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine çizdiği vizyon ve teşvikler ile kurulduğunu da söyledi. Basın toplantısının bitiminde ok atışı da yapıldı.