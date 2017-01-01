Makedonya’da yılbaşı kutlamaları

Makedonya halkı yeni yıl gecesini şehir meydanlarında düzenlenen geleneksel yılbaşı eğlencesine katılarak kutladı. Otel ve restoranlarda organize edilen özel yeni yıl programlarına katılanlar bu geceyi canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlenerek geçirdi.Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı kutlamalarının merkezi Makedonya`nın turistik şehri Ohri oldu. Yerli ve yabancı binlerce turist bu geceyi geçirmek için Ohri`ye akın etti. Makedonya`nın diğer şehirlerinden gelenlerden başka, Sırbistan, Bulgaristan,Hırvatistan, Arnavutluk, Slovenya, Yunanistan ve Türkiye’den da kabarık sayıda turist Ohri`ye geldi. Oteller dolup taştı. Farklı müzik grupların yer aldığı otellerde sabaha kadar eğlenceler devam etti.2017 yılının son saatlerine yaklaşınca Ohri merkez meydanı dolup taştı. Hem Ohri halkı hem de diğer kasaba ve ülkelerden gelenler şehir merkezine gelerek yeni yıla merhaba dedi. Genç, yaşlı ve çocuklardan oluşan kalabalık, ünlü müzik grupları eşliğinde yeni yıla ilk adımı attı. Coşku ve eğlence devam ederken saat 00.00`ıgösterince coşku doruk noktaya ulaştı. Meydanda olanlar şarkılar eşliğinde coşkuyla eski yıla elveda yeni yıla merhaba dedi. Atılan havai fişekler gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu. Eğlence sabah saatlerine kadar devam etti.Eksi 6 derece soğuk havaya aldırmayarak şehir meydanlarına akın eden vatandaşlar dans ederek ve halay çekerek hem eğlendi hem de ısınmaya çalıştı. Şehir merkezleri yeni yıl için özel olarak süslendi. Turistik merkezi olan Ohri şehrindeki oteller de yılbaşı gecesi için hazırlandı.Vatandaşların birçoğu yılbaşı gecesini aile ortamında geçirmeyi tercih etti. Yeni yıla dakikalar kala herkes evlerinden çıkarak bu geceyi birlikte geçirmek için şehir meydanına koştu.

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Yeni yıl kutlamasından görüntüler