Makedonya’da su altında yılbaşı kutlaması

Eyüp Salih/Ohri, 04 Aralık, () – Makedonya’nın Güneybatısında bulunan Ohri Gölü'nde yılbaşı ağacı 15 yıldır su altında süsleniyor. Göl sularına dalış yapan bir grup dalgıç, su altında süsledikleri Noel ağacının çevresinde yeni yılı kutladı.

“Amfora” ve “Ohri” dalış kulüplerinde üye olan genç dalgıçlar göl sularının derinliklerinde yılbaşı ağacını süsledi. Geleneksel olarak 15' inci kez su altında süslenen ağacın etrafında eğlenen dalgıçların sürpriz ziyaretçisi vardı. Arkadaşlarından bir kişi Noel Baba kıyafetleriyle gelerek Noel ve yeni yılı kutladı. Noel Baba kıyafetindeki dalgıç, Noel ve yeni yılı su altında kutlamanın çok ilginç olduğunu belirti. "Göl suları içinde, doğal güzellikler arasında, çam ağacı etrafında böyle bir kutlama yapmak bizim için keyif verici" dedi.

Dalgıç Dr. Goran Baleski, geleneksel su altı yılbaşı kutlamaların 15’incisini gerçekleştirirken amaçlarının özel çocuklara yardım çağrısında bulunmak olduğunu ifade etti. Bu vesileyle Makedonya’nın ve Ohri’nin güzelliklerini tanıtmak istiyoruz, dedi. Genç dalgıçlar da ilk olarak su altında yılbaşı kutlamasına katıldıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler. Kutlama Noel Baba’nın 2017 yılında iyi dilekler mesajıyla son buldu.

Görüntü dökümü:

Kutlamadan görüntü

Goran Baleski’nin konuşması

Genç dalgıçların konuşması

Noel Baba’nın konuşması