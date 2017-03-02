Makedonya’da hükümet kurma krizi derinleşti. 11 Aralık 2016 tarihinde yapılan erken parlamento seçimlerinden sonra Makedonya’da hükümet kurma çalışmaları zorlaştı. VMRO DPMNE parti başkanı Nikola Gruevski’nin hükümet kurma girişimi başarısız olunca devreye Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği başkanı Zoran Zaev girdi. Arnavut partileri olan Demokratlar Bütünleşme Birliği, Besa ile Diriliş ittifakı, Arnavutlar için birlik koalisyonu ile yürüttüğü koalisyon çalışmaları sonucunda 67 milletvekili imzasını sağlayarak hükümet kurma yetkisini almak için Cumhurbaşkanı İvanov’la görüştü. Bu görüşmeden birkaç gün sonra İvanov halka sesleniş konuşmasıyla yabancı bir ülkede hazırlanan ve “ülkenin üniter yapısını bozacak” bir platform kabul eden kişi ve partiye hükümeti kurma yetkisini vermeyeceğini açıkladı. İvanov, bu platform ile Makedonya tehdit edilmiş, dolayısıyla birliğimiz ve beraberliğimiz risk altında kalmıştır. Bu platformdan dolayı devletimizin birliği kayboluyor, dedi. Hükümet kurma çalışmalarında en büyük engel olarak Arnavut partilerinin hazırladığı “Ortak platform” bildirisi gösterildi.Bildiride, Ohri Çerçeve Anlaşması Anayasası doğrultusunda, Arnavutların ulusal haklarının gerçekleştirilmesi talebi yer aldı. Arnavutların devletin "kurucu unsurları" olarak tanınması ve Makedonya anayasasındaki çok etniklilik ilkesinin kesin olarak uygulanması talebinin yer aldığı bildiride, Arnavut toplumunun etnik eşitliliğini güçlendirecek her kanunsal ve anayasal girişimin desteklenmesi, ülke çapında dilsel eşitliğin sağlanması, Arnavutça'nın devletin her kademesinde kullanılması ve Arnavutça'nın anayasal ve temel bir hak olarak kullanımının garanti altına alınması, ayrıca Makedonca'nın yanı sıra Arnavutça'nın da ülkenin resmi dili olarak belirlenmesi talep edildi.

Bildiride ayrıca, 1912-1956 yılları arasında ülkedeki Arnavut halkına yapılan soykırımın kınandığı bir yasa tasarısının da Mecliste onaylanması istendi.

Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği Başkanı Zoran Zaev düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’un 67 imza toplamasına rağmen kendisine hükümet kurma yetkisini vermemesi ile darbe yaptığını vurguladı.

Zaev, ayrıca Cumhurbaşkanı İvanov’un bugün aldığı kararı geri çekmesini ve hükümet kurma yetkisini kendisine vermesi gerektiğini vurguladı.

Zaev, vatandaşların sakin kalmaları gerektiğini ve provokasyonlara düşmemeleri gerektiğini de kaydetti.

Zaev, “İvanov öngörülmeyen sonuçlarla Makedonya’yı derin krize soktu. O, vatandaşlarının çoğunun idaresini ve sağlanan 67 imzayı redderek iktidarın yasal ve meşru transferini önledi” ifadelerini kullandı.

Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) sözcüsü Buyar Osmani, Cumhurbaşkanı İvanov’un krizi daha da derinleştirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı İvanov’un Arnavut Platformu ve hükümeti kurma görevi ile ilgili açıklamalarının siyasi krizi daha da derinleştirdiğini söyleyen Osmani, “Arnavut Platformu Cumhurbaşkanı’nın dediği gibi Tiran’da oluşturulmadı. Sözkonusu platform Makedonya’daki Arnavut partileri trafından oluşturuldu” dedi. Platformun Tiran'da imzalanma nedenine de açıklık getiren Osmani, "Belge Tiran'da imzalandı çünkü Üsküp'te hiçbir Arnavut parti aynı masaya oturmak istemiyordu. Bu nedenle Tiran ve Priştine'den bir lojistik destek gerekiyordu. Bu belgenin içeriği tamamen yerlidir ve başka bir ülkenin platformu olarak adlandırılamaz." ifadelerini kullandı.