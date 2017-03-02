Makedonya’da hükümet kurma krizi

Bildiride, Ohri Çerçeve Anlaşması Anayasası doğrultusunda, Arnavutların ulusal haklarının gerçekleştirilmesi talebi yer aldı. Arnavutların devletin "kurucu unsurları" olarak tanınması ve Makedonya anayasasındaki çok etniklilik ilkesinin kesin olarak uygulanması talebinin yer aldığı bildiride, Arnavut toplumunun etnik eşitliliğini güçlendirecek her kanunsal ve anayasal girişimin desteklenmesi, ülke çapında dilsel eşitliğin sağlanması, Arnavutça'nın devletin her kademesinde kullanılması ve Arnavutça'nın anayasal ve temel bir hak olarak kullanımının garanti altına alınması, ayrıca Makedonca'nın yanı sıra Arnavutça'nın da ülkenin resmi dili olarak belirlenmesi talep edildi.
Bildiride ayrıca, 1912-1956 yılları arasında ülkedeki Arnavut halkına yapılan soykırımın kınandığı bir yasa tasarısının da Mecliste onaylanması istendi.
Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği Başkanı Zoran Zaev düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’un 67 imza toplamasına rağmen kendisine hükümet kurma yetkisini vermemesi ile darbe yaptığını vurguladı.
Zaev, ayrıca Cumhurbaşkanı İvanov’un bugün aldığı kararı geri çekmesini ve hükümet kurma yetkisini kendisine vermesi gerektiğini vurguladı.
Zaev, vatandaşların sakin kalmaları gerektiğini ve provokasyonlara düşmemeleri gerektiğini de kaydetti.
Zaev, “İvanov öngörülmeyen sonuçlarla Makedonya’yı derin krize soktu. O, vatandaşlarının çoğunun idaresini ve sağlanan 67 imzayı redderek iktidarın yasal ve meşru transferini önledi” ifadelerini kullandı.
Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) sözcüsü Buyar Osmani, Cumhurbaşkanı İvanov’un krizi daha da derinleştirdiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı İvanov’un Arnavut Platformu ve hükümeti kurma görevi ile ilgili açıklamalarının siyasi krizi daha da derinleştirdiğini söyleyen Osmani, “Arnavut Platformu Cumhurbaşkanı’nın dediği gibi Tiran’da oluşturulmadı. Sözkonusu platform Makedonya’daki Arnavut partileri trafından oluşturuldu” dedi. Platformun Tiran'da imzalanma nedenine de açıklık getiren Osmani, "Belge Tiran'da imzalandı çünkü Üsküp'te hiçbir Arnavut parti aynı masaya oturmak istemiyordu. Bu nedenle Tiran ve Priştine'den bir lojistik destek gerekiyordu. Bu belgenin içeriği tamamen yerlidir ve başka bir ülkenin platformu olarak adlandırılamaz." ifadelerini kullandı.