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Makedonya Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini Gruevski’ye verdi

Eyüp Salih / Üsküp, 09 Ocak () – Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, hükümeti kurma görevini 51 milletvekiline sahip olan Makedonya İç Devrimci Örgütü - Makedonya’nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi ( VMRO – DPMNE )...

Makedonya Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini Gruevski’ye verdi

Eyüp Salih / Üsküp, 09 Ocak () – Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, hükümeti kurma görevini 51 milletvekiline sahip olan Makedonya İç Devrimci Örgütü - Makedonya’nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi ( VMRO – DPMNE ) lideri Nikola Gruevski’ye verdi.

11 Aralık 2016 seçimlerinden sonra 120 sandalyeli mecliste VMRO – DPMNE partisi öncülüğündeki “Daha iyi bir Makedonya için” koalisyonu en çok milletvekiline sahip olması nedeniyle hükümeti kurma görevini aldı.

Makedonya’nın 9. dönem meclisinde VMRO – DPMNE koalisyonu 51, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği ve koalisyonu 49, Demokratik Bütünleşme Birliği 10, BESA harekatı 5, Arnavut Birliği 3 ve ADP 2 milletvekili koltuğuna sahip.

Nikola Gruevski'nin, Arnavut partileriyle yapacağı görüşmelerden sonra 20 gün içinde hükümeti kurup kuramayacağını açıklaması gerekiyor.



(Fotoğraflı)

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