Mahkeme Assange için çıkarılan tutuklama emrinin hala geçerli olduğuna karar verdi

Birleşik Krallık’ta mahkeme WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange için çıkartılan tutuklama emrinin hala geçerli olduğuna karar verdi.



Westminster Sulh Ceza Mahkemesi, ABD’ye ait yüzbinlerce gizli askeri ve diplomatik belgeyi WikiLeaks aracılığıyla kamuoyuna sızdıran Assange’ın avukatlarının “amacını kaybettiği” gerekçesiyle iptal edilmesini talebini reddetti ve tutuklama kararının hala geçerli olduğuna hükmetti.



Tutuklama kararı 2012 yılında Assange Ekvador’un Londra’daki elçilik binasına giderek sığınma talep ederken, şartlı tahliyesini ihlal ettiği iddiasıyla çıkartılmıştı. Mahkemenin kararını açıklayan bölge hakimi Emma Arbuthnot argümanlarını değerlendirdiğini fakat “tutuklama kararının iptal edilmesi konusunda ikna olmadığını” söyledi.

Şartlı tahliye yasasına göre Assange’ın ihlali bir yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.



Şubat ayı başlangıcında da İngiltere hükümeti Assange’a diplomatik statü vermeyi reddetmiş ve “adaletin karşısına çıkmak için” Ekvator elçiliğini terk etmesi için çağrı yapmıştı.

Assange elçilik binasını terkettiği takdirde ABD’ye geri gönderileceğinden endişe ediyor.