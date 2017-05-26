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Maduro’dan muhalefet liderlerine yeniden diyalog çağrısı

Venezuela’da yaklaşık iki aydır süren şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye ulaşmasının ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu kez tek tek isim vererek sağ muhalefet liderlerine çağrı yaptı. Maduro “Ulusal...

Maduro’dan muhalefet liderlerine yeniden diyalog çağrısı
Venezuela’da yaklaşık iki aydır süren şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye ulaşmasının ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu kez tek tek isim vererek sağ muhalefet liderlerine çağrı yaptı. Maduro “Ulusal barış, demokrasi ve özgürlük için onları diyalog kurmaya tekrar çağırıyorum” dedi. Ancak sağ muhalefet diyalog çağrılarına yanaşmıyor.

Başkant Karakas’ta kadınlarla yaptığı toplantının öncesinde konuşan başkan Maduro, hükümetin amacının istikrarı korumak olduğunu vurgulayarak merkez sağdaki Yeni bir Zaman "Un Nuevo Tiempo" (Yeni Bir Zaman) Partisi lideri Manuel Rosales, milletvekili Henry Ramos Allup, Lara eyalet valisi Henri Falcón ve Ulusal Meclis başkanı Julio Borges’ten şiddeti durdurmalarını istedi. Maduro şöyle konuştu: "Nefret, hoşgörüsüzlük ve şiddet artık yeter! Barışa, birbirimizi karşılıklı olarak kabul etmeye ve geleceğe elllerimizi uzatalım. Barışa kucak açalım. Şiddet yeter artık, acı yeter artık. Venezuela'nın yolunda diyalog olmalı ve Venezuelalıların birliği olmalı."

Ancak sağ muhalefet koalisyonu Demokratik Birlik Masası (MUD) "şiddeti durdur” çağrılarına yanaşmıyor. MUD geçen günlerde taraflarından "Anayasal düzeni sağlayana dek sokak terk etmemelerini” istemişti. MUD, Maduro’nun "kurucu meclis toplama” kararının yasadışı olduğunu iddia ediyor. 

Kurucu meclis kararı Bolivarcı anayasanın "devleti dönüştürmek" amacıyla bir kurucu meclis toplamasına izin veren 347. maddesine dayanarak alınmıştı. Hükümet kurucu meclis süreciyle devam eden siyasi gerginliği gidermeyi amaçlıyor.

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