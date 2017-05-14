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Maduro, İspanya Başbakanı Rajoy’u suçladı

 Venezuela ile İspanya arasındaki büyükelçi krizi büyüyor. Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro, Venezuela’nın İspanya Büyükelçisine yapılan “saldırıya” izin verdiği gerekçesiyle İspanya Başbakan’ı Mariano Rajoy’u korkaklıkla...

Maduro, İspanya Başbakanı Rajoy’u suçladı
 Venezuela ile İspanya arasındaki büyükelçi krizi büyüyor. Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro, Venezuela’nın İspanya Büyükelçisine yapılan “saldırıya” izin verdiği gerekçesiyle İspanya Başbakan’ı Mariano Rajoy’u korkaklıkla suçladı.

Başkan Maduro Venezuela televizyonundan İspanya başbakanı Rajoy'a çatttı. Maduro, büyükelçiye ve elçilerin saldırıya uğramasına izin verilmesini "temel uluslararası haklardan olan yaşam hakkı ihlali” olarak tanımlayarak Rajoy’un bu hakkın ihlaline izin verdiğini söyledi. Maduro şöyle devam etti: "Rajoy bir korkaktır. Sen hiç bir ülkenin büyükelçisine saldırılmasına izin veremezsin. Sen Venezuela büyükelçisine saldırılmasına izin veremezsin, bu faşizmdir." 

 Rajoy’un, etrafında dönen yolsuzluk skandallarını kapatmak için İspanya başbakanının "kavga" aradığını söyleyen Maduro, yaşanan bu "şiddeti" araştırmaya ve Viyana Konvansiyonu tarafından korunan diplomatik heyeti kuşatma altına alanlara yasal ceza talep etti. 

İspanya’nın önde gelen gazetelerinden El Paise göre göstericilerin saat 20.00’ye kadar orada bulunmasına izin verilmişti ama göstericiler 20.00’den sonra da dağılmadı ve büyükelçiliğin etrafında kalmaya devam etti. Polis ise büyükelçiye olayları engellemek için binanın içinde kalmasını tavsiye etti. 

Venezuela büyükelçisi Mario Isea, perşembe akşamı şiddet yanlısı bir grup tarafından Guarimba Kurbanları Komitesi temsilcileri ile birlikte tehdit edildiklerini ve alıkonulduklarını duyurmuştu. Bunun üzerine Venezuela Dış İşleri Bakanı Delcy Rodriguez İspanya hükümetini Venezuelalı diplomatların can güvenliğini sağlamaya çağırmıştı. İspanya hükümet sözcüsü Íñigo Mendez de Vigo ise dün Venezuela heyetinin alıkonduğunu yalanlamış ve etrafı göstericilerle çevrili binada heyetin kendisinin kalmak istediklerini savunarak “Eğer çıkmak isteselerdi polis güvenli çıkışlarını sağlardı” demişti. Venezuela’da 2014’teki Maduro karşıtı gösterilerde yaralananlardan ve ölenlerin yakınlarından oluşan Guarimba Kurbanları Komitesi de temsilcilerinin Madrid’de maruz kaldığı "Venezuela karşıtı şiddeti” kınamıştı.

Öte yandan Maduro, Venezuela’da bir an önce demokratik seçimlerin yapılmasını talep eden eski başbakan Felipe González”e de çattı. Maduro "Felipillo González çıkıp tekrar Venezuela'ya tavsiye verdi. Ben Felipe'nin bazı kralların yeniden vücut bulmuş hali olduğuna inanıyorum(…) Bazen haritaya bakıyor ve Venezuelanın kendisine ait olduğunu düşünüyor” dedi.

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