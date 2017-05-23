Maduro, destekçilerine hitap etti: "Bundan fazla demokrasi imkansız”

Filiz Yavuz / Madrid, 23 Mayıs () - Venezuela’nın başkenti Karakas’ta bugün hükümet destekçileri "faşizme, şiddete ve nefrete karşı” sloganıyla sokaktaydı. Devlet başkanı Nicolas Maduro’nun çağrısına uyarak “Büyük Ulusal Yürüyüş”e katılan binlerce Venezüelalı barış istedi. Kalabalığa seslenen Maduro ise kurucu meclisin yapısına dair detaylar vererek her belediyede bir kurucu meclisin olacağını açıkladı. Maduro "Demokrasi, demokrasi ve daha çok demokrasi. Belediyeye ait bir kurucu meclis. Bundan daha fazla demokrasi imkansız!” dedi.

Başkan Maduro’ya ve kurucu ulusal meclise desteklerini göstermek için sokağa çıkan Maduro yanlıları başkent Karakas sokaklarını doldurdu. Ellerinde Venezuela bayrağı taşıyan ve sarı, mavi ve kırmızı olmak üzere bayrağın renklerinde giyinen hükümet destekçilerinin coşkusunu Maduro da paylaştı.

Kalabalığa seslenen Maduro "İkilem net: Barış mı istiyoruz yoksa şiddet mi?” diye sordu, yanıtı yine kendisi verdi: "Biz barış istiyoruz. Kurucu meclis, hemen şimdi!”

Her belediyede kurucu meclis olacak

Ülkenin anayasasını yeniden yazacak olan kurucu meclis için "Bugün doğdu” diyen başkan, kurucu meclise dair detaylar da verdi. Buna göne kurucu meclis işçi, çiftçi, balıkçı öğrenci, engelli, yerli, emekli, iş sektörü ve komün temsilcileri de dahil olmak üzere 364 üyeden oluşacak. Küçük ya da büyük fark etmeksizin her belediyenin kurucu meclisinin olacağını vurgulayan Maduro "Demokrasi, demokrasi ve daha çok demokrasi. Belediyeye ait bir kurucu meclis. (Bundan daha) fazla demokrasi imkansız!” diye konuştu.

Maduro’nun verdiği bilgilere göre kurucu meclis üyeleri bölgesel olarak gizli oylara seçilecek. Kurucu meclis için Venezuela vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve Ulusal Seçmen Konseyine kayıtlı olmak şartları aranacak. Meclis, bölgesel ve sektörel olarak doğrudan seçilecek. Kurucu Meclis, temsilcilerin seçilmesinden 72 saat sonra kurulacak.

Sağ muhalefetin yasa dışı olduğunu iddia ettiği kurucu meclis kararı Bolivarcı anayasanın "devleti dönüştürmek" amacıyla bir kurucu meclis toplamasına izin veren 347. maddesine dayanarak alınmıştı. Hükümet kurucu meclis süreciyle devam eden siyasi gerginliği gidermeyi amaçlıyor.

(Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü

-Maduro destekçileri

-Büyük bir Venezuela bayrağı taşıyanlar

-Dans eden halk