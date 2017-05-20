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Maduro'dan Trump'a: "Go home"

Filiz Yavuz / Madrid, 20 Mayıs () Venezuela başkanı Nicolas Maduro, “ABD, diğer ülkelerle birlikte Venezuela'daki durumu düzeltmek için diğer ülkelerle birlikte ne gerekiyorsa yapacak” diyen ABD başkanı Donald Trump’a çattı: "Ellerini...

Maduro'dan Trump'a: "Go home"

Filiz Yavuz / Madrid, 20 Mayıs () Venezuela başkanı Nicolas Maduro, “ABD, diğer ülkelerle birlikte Venezuela'daki durumu düzeltmek için diğer ülkelerle birlikte ne gerekiyorsa yapacak” diyen ABD başkanı Donald Trump’a çattı: "Ellerini buradan çek Donald Trump. Go home."

Miraflores Sarayı’ndaki radyo televizyon yayınında Maduro, "emperyalist müdahaleciliğe artık yeter" dedi. Başkan Maduro, "Ellerini buradan çek Trump. Go home, Donald Trump, Venezuela'dan defol Donald Trump” diye konuşarak ısrar etti: "Çek pis ellerini burdan, emperyalist müdahalelere yeter artık" diye yineledi. ABD başkanını "yabancı düşmanlığı" ve "Latin Amerika'yı küçümsemekle” suçlayan Maduro’ya göre Trump, “Venezuela'ya saldıran devletin başarısız politikalarını uygulamaya izin verdi.”

Başkan Maduro *Trump'un Venezuela vatanının onuruna karşı açıklamalarını reddediyorum diyerek ABD’nin desteklediği Venezuela sağ muhalefetine de yüklendi: "Artık onlar Trump’ın koyunu oldular.”

ABD başkanı Trump Venezuela’daki politik ve ekonomik krizi “on yıllardır görülmemiş boyutlarda rezalet” diye tanımlamış ve  “ABD, diğer ülkelerle birlikte Venezuela'daki insani durumu düzeltmek için diğer ülkelerle birlikte ne gerekiyorsa yapacak” diye konuşmuştu.

Ülkede sağ muhalefetin başını çektiği Maduro karşıtı gösterilerde 4 Nisan’dan bu yana 53 kişi ölmüştü. 

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