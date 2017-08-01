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Maduro: “Ben dışarıdan gelen emirlere itaat etmem"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin açıkladığı Venezuela’ya ekonomik yaptırım kararı hakkında konuştu. Maduro "Ben dışarıdan gelen emirlere itaat etmem, ben bağımsız bir başkanım ve ABD emperyalizmine karşıyım” dedi. Başkan...

Maduro: “Ben dışarıdan gelen emirlere itaat etmem"
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin açıkladığı Venezuela’ya ekonomik yaptırım kararı hakkında konuştu. Maduro "Ben dışarıdan gelen emirlere itaat etmem, ben bağımsız bir başkanım ve ABD emperyalizmine karşıyım” dedi.

Başkan Maduro, ABD'nin Maduro'yu 'diktatör' diye tanımlayarak ABD vatandaşlarının ve ABD’li şirketlerin Maduro'yla ticari ilişki kurması yasaklamasının “kızgınlıkla” alınmış bir karar olduğunu söyledi. Maduro şöyle devam etti: "Çünkü Venezuela halkı onun (ABD'nin) Kurucu Meclisi askıya alma emrini dinlemedi.” Venezuela halkının Kurucu Meclis seçimlerine giderek özgür olmayı seçtiğini dile getiren Maduro "İstediğiniz yaptırımı uygulayın (…) Ben dışarıdan gelen emirlere itaat etmem, ben bağımsız bir başkanım ve ABD emperyalizmine karşıyım” dedi.

Devlet Başkanı Donald Trump geçen hafta Kurucu Meclisten vazgeçilmemesi halinde Venezuela’yı ekonomik yaptırımla tehdit etmiş ardından da aralarından Venezuela Dışişleri Bakanının da bulunduğu üst düzey yetkilinin ABD’deki mal varlığını dondurmuştu.

Küba, Bolivya ve Rusya'dan destek

Küba Dışişleri Bakanlığı ise "Amerikan Devletleri Organizasyonu (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro'nun desteğiyle Washington tarafından alınan ekonomik yaptırım kararını" kınadı. Açıklamada Venezuela'ya karşı yürütülen uluslararası operasyonunun Venezuela halkının isteklerini görmezden gelinerek ve onları ekonomik yaptırımlar ve saldırılarla kuşatarak seslerini kısmayı amaçladığı ifade edildi.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales Maduro'yu Kurucu Meclisten ve ülkeye barış getirmek içir gösterdiği çabadan ötürü kutladı. Seçim yapılmadan Kurucu Meclisi reddeden Latin Amerika'nın sağ yönetimlerini ise eleştiren Morales Twitter hesabından"Meksika ve Kolombiya'ya kendi Kurucu Meclislerini oluşturmalarını öneririm, kapitalist sistemlerini, emperyalist sistemlerini değiştirmek için” mesajını paylaştı.

Rusya Dış işleri bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Umarız Venezuela'daki seçim sonuçlarını reddeden ve Karakas üzerindeki ekonomik baskıları arttıran uluslararası toplumun üyeleri, Venezuela halkını kutuplaştıran bu yıkıcı planlarından vazgeçerler" denili

Sağ hükümetler 8 Ağustos’ta toplanıyor

Öte yandan Peru hükümeti Arjantin, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiye, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Meksika, Panama ve Paraguay’dan oluşan sağ hükümetletlerin dışişleri bakanlarını Venezuela meselesinin konuşmak üzere 8 Ağustos’ta başkent Lima’ya davet etti.

Sağ muhalefetin boykot ettiği 30 Temmuz Kurucu Meclis seçimlerinde 8 milyondan fazla kişi oy kullanmıştı. Yüzde 41, 53 olarak açıklanan katılım oranını başkan Maduro “tarihi bir katılım” olarak değerlendirmiş ve "18 yıllık Bolivarcı Devrim tarihi boyunca alınan en yüksek oy” demişti.

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