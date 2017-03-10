Madrid’de yine hava kirliliği

Filiz Yavuz / Madrid, 10 Mart, () – Havadaki kirlilik oranında dün akşam saatlerinde artış görülmesi üzerine Madrid Belediyesi, hız sınırını düşürdü ve yurttaşlardan toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istedi.

Madrid Belediyesi, kentte yaşanan hava kirliliği nedeniyle yeniden alarm durumuna geçti. Belediyeden bu sabah yapılan açıklamada kentte hava kirliliğinin kritik seviyeyi aştığı ve bu yüzden Senaryo 1 adlı kararnamenin devreye alındığı açıklandı. Buna göre kentin içinden geçen halka şeklindeki M-30 çevre yolunda ve bu halkayı kapsayan M-40 çevre yolunun kent merkeziyle bağlantılı bölümlerinde hız sınırı saatte 90 kilometreden 70 kilometreye düşürüldü.

Belediyeden, Madridlilere özel araçlarının yerine toplu taşıma araçlarını kullanmaları çağrısı yapıldı ve solunum problemi olan insanlara açık havada spor yapmaktan kaçınmaları önerildi.

Senaryo 1 hava kirliliği bu seviyede sürdüğü sürece yürürlükte olacak ve kirliliğin seviyesine göre başka önlemlerin alınması da mümkün olacak.

Geçen Aralık ayında iki kez, Kasım ayında ise bir kez Madrid’de hava kirliliği limiti aşılmıştı. Kasım’da daha fazla yaptırım öneren Senaryo 2 devreye koyulmuş ve hız limitinin yanı sıra yeşil açık alanlara araç park etmek de yasaklanmıştı.

Madrid Belediye Başkanı Ana Botella tarafından hazırlatılan önlemler dizisi geçtiğimiz Mart ayından beri gerektiğinde yürürlüğe koyuluyor.

Hava kirliliğine karşı geçen yılın son aylarında Fransa’nın başkenti Paris’te de bir dizi acil önlem alınmış, toplu taşıma araçlarının kullanımının teşvik edilmesi için bu araçlar belli bir süreliğine ücretsiz hale getirilmiş ve tek-çift plaka uygulaması yapılmıştı.