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Madrid’de 10 bin kişi, kadın cinayetlerine karşı yürüdü

Filiz Yavuz / Madrid, 8 Mart () - Başta başkent Madrid olmak üzere İspanya'nın pek çok kentinde kadınlar “8 Mart Uluslararası Kadın Grevi”ne destek verdi. “Hayatı durduruyoruz” ve “Silahımız dayanışmamızdır”...

Madrid’de 10 bin kişi, kadın cinayetlerine karşı yürüdü

Filiz Yavuz / Madrid, 8 Mart () - Başta başkent Madrid olmak üzere İspanya'nın pek çok kentinde kadınlar “8 Mart Uluslararası Kadın Grevi”ne destek verdi. “Hayatı durduruyoruz” ve “Silahımız dayanışmamızdır” sloganlarıyla 46 ülkede örgütlenen greve İspanya’da kadınlar 12.00-12.30 saatleri arasında iş bırakarak, ev içi hizmeti keserek, alışveriş yapmayacak katıldı.
Madrid’de, kadın cinayetlerini durdurmak için farkındalık yaratmak amacıyla Cibeles Meydanı’nda yerel saat ile 19.00’da yaklaşık 10 bin kadın bir araya geldi. “Hayatı istiyoruz” ve “Bir kişi daha eksilmeyeceğiz” yazılı pankartlar taşıyan kadınlar, 8 Mart’ın kendi mücadele günleri olduğunu söyleyerek eyleme katılan erkeklerden kortejin arkasına geçmelerini istedi. Erkeklerin çoğu bu çağrıya uyarak kortejin arkasından geldi.
Kadın cinayetlerini temsilen bir tabutun da taşındığı kortej, sloganlar eşliğinde İspanya Meydanı’na doğru yürüdü.
(Fotoğraflı)

 

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