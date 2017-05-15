Madrid'de San Isidro festivali kutlanıyor

Filiz Yavuz / Madrid, 15 Mayıs, () - İspanya’nın başkenti Madrid, ülkenin en önemli festivallerinden San Isidro’yu kutluyor. Madridliler festival nedeniyle geleneksel kıyafetleriyle sokaklara çıktı. Kent genelinde festivale özgü 4.2 milyon kurabiye üretildi.

Madrid’in koruyucu azizi Isidro’nun anısına kutlanan festivalde başta çocuklar olmak üzere Madridliler geleneksel kıyafetleriyle sokakları doldurdu. Festival kapsamında kentin çeşitli yerlerinde 200’den fazla kültürel aktivite düzenlendi. Üç gün boyunca Plaza Mayor’da geleneksel kıyafetleriyle dev kuklalar, Retiro parkında konserler, Villa meydanında dans gösterileri vardı.

Gösterilerin merkezi ise bugün kent merkezinden uzaktaki Alcobendas Belediyesi oldu. Buradaki törenlere Madrid Eyalet Valisi Cristina Cifuentes ve Madrid Belediye Başkanı Manuela Carmena da geleneksel kıyafetleriyle katıldı.

4 milyon kurabiye üretildi

Festival kapsamında aziz Isidro heykelini de taşıyan bir yürüyüş alayı kentini sokaklarında dolaştı. San Isidro festivali için 4.2 milyon geleneksel tatlısı "rosquillas” üretildi. Kentteki fırınların tam kapasite çalıştığı bildiriliyor.

San Isidro Festivali ile aynı zamanda Madrid’de boğa güreşleri sezonu açılmış oldu. Las Ventas’taki 25 bin kişilik arenadaki iki ay boyunda her akşam boğa güreşi yapılacak. Hayvan hakları aktivistleri ise boğa güreşlerinin sadece İspanya’nın değil Avrupa’nın utancı olduğunu altını çizerek bir an önce yasaklanmasını istiyor.

San Isidro kimdir?

San Isidro 12. yüzyılda Madrid’de yaşamış bir işçiydi. Bir çiftlikte çalışarak hayatını sürdürmüştü. Yoksul işçilerin hayvanlarını mucizevi bir şekilde tedavi etmesiyle çiftçiler arasında ünlenerek kilise tarafından aziz ilan edildi.

İspanya’nın beş azizinden biri olan San Isidro anısına kentte her yıl 15 Mayıs'ta festival düzenleniyor.

(Fotoğraflı)