Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

Madeira’daki kazada yaralananlar Köln’de

Muhsin Ceylan, Köln () - Madeira Adası'nda 29 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında 15 yaralı Almanı taşıyan Airbus 310 tipi ‘Uçan Hastane‘ denilen MedEvac’ın Köln havalimanına inerek askeri kısma...

Madeira’daki kazada yaralananlar Köln’de

Muhsin Ceylan, Köln () - Madeira Adası'nda 29 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında 15 yaralı Almanı taşıyan Airbus 310 tipi ‘Uçan Hastane‘ denilen MedEvac’ın Köln havalimanına inerek askeri kısma park etti.

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yaralılar ve MedEvac personeliyle sağlık ekibini Başbakan Armin Laschet karşıladı.

Eyalet Başbakanlığı açıklamasıyla birlikte Köln Belediyesi’nden yapılan başka bir açıklamada da, 15 yaralının çoğunun Kuzey Ren Vestfalya eyaletinden olduğu belirtilirken, bir kısmının da Thüringen, Sachsen-Anhalt ve Baden-Würtemberg eyaletlerinden olduğu kaydedildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328