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Macron’un ‘24 Nisan’ kararı, AİHM önünde protesto edildi

Engin Akgürbüz () –  1915 olaylarının yıldönümü olan 24 Nisan'ı 'Ermeni soykırımını anma günü' olarak ilan eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Strasbourg'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde protesto edildi. Talat...

Macron’un ‘24 Nisan’ kararı, AİHM önünde protesto edildi

Engin Akgürbüz () –  1915 olaylarının yıldönümü olan 24 Nisan'ı 'Ermeni soykırımını anma günü' olarak ilan eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Strasbourg'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde protesto edildi.

Talat Paşa Komitesi Avrupa Teşkilatı’nın organize ettiği gösteriye Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri de katılarak destek verdi. Gösteriye Fransa’nın birçok kenti ile, Almanya’nın Münih, Stuttgart, Frankfurt, Mannheim ve İsviçre’den de eylemci katıldı. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı gösteride ‘Macron dur, hukuka uy’ ‘Soykırım yapmadık, vatan savunduk’ sloganları atıldı.

Ermeni soykırımı kavramının, AİHM’nin 15 Ekim 2015’de aldığı ‘Perinçek’ kararı ile bittiğini söyleyen Talat Paşa Komitesi Avrupa Sekreteri Ali Mercan, "Bu kesin kararla Türk milleti ve Avrupa’da yaşayan 5 milyon vatandaşımız başı dik yaşamakta ve yalanları sahiplerine iade edebilmektedir. Bütün dünyaya haykırıyoruz: Soykırım yapmadık, vatan savunduk" dedi.

KARŞI GÖSTERİ DE DÜZENLENDİ

Talat Paşa Komitesi’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bir gösteri yapacağını öğrenen yaklaşık 10 kişilik bir grup da ellerinde Ermenistan bayrakları ile izinsiz olarak karşı bir gösteri düzenledi.

Gösteride Türkçe ve Fransızca basın açıklaması da okundu.

Gösteriyi düzenleyen Talat Paşa Komitesi, Avrupa Sekreteri Ali Mercan, Doğu Perinçek ile beraber İsviçre mahkemeleri tarafından ‘Ermeni soykırımını inkâr ettikleri’ gerekçesi ile mahkûm edilmişlerdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İsviçre mahkemelerinin kararını bozmuştu.

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