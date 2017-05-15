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Macron, sağcı Le Havre Belediye Başkanı Edouard Philippe'i Başbakan atadı

Engin Akgürbüz / Lyon, 15 Mayıs  () - Fransa'nın çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Fransa'yı yönetmek için Le Havre'ın sağcı belediye başkanı Edourd Philippe'i Başbakan olarak seçti. Edouard Philippe'in Başbakan olarak...

Macron, sağcı Le Havre Belediye Başkanı Edouard Philippe'i Başbakan atadı

Engin Akgürbüz / Lyon, 15 Mayıs  () - Fransa'nın çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Fransa'yı yönetmek için Le Havre'ın sağcı belediye başkanı Edourd Philippe'i Başbakan olarak seçti.

Edouard Philippe'in Başbakan olarak seçilmesi ile birlikte Fransa'da polemik başladı, Fransa'nın geleneksel partileri olan "Les Republicains" (Cumhuriyetçiler, sağ) ve "Parti Socialiste" (Sosyalist parti, sol) yetkilileri yeni cumhurbaşkanını "geleneksel sağ ve sol partileri bitirmek" istemekle suçluyorlar.

Fransa'nın siyasi herhangi bir parti mensubu olmadan seçilen ilk Cumhurbaşkanı olan Emanuel Macron, haziran ayında yapılacak olan milletvekili seçimlerinde de bir yenilik yaparak, milletvekili listesini büyük bir çoğunluğu hayatında hiç siyaset yapmamış kimselerden seçti.

Bu hafta içinde kurulması beklenen Macron hükumetinde bakanlıkların hem sağdan hem soldan gelen isimlerden oluşacağı ve bu şekilde milletvekilli seçimlerinde Macron milletvekili adaylarının hem sağ seçmenden hem sol seçmenden oy almalarının amaçlandığı belirtiliyor.

Başbakanlığa getirilen Edouard Philippe ise ortaya çıkan bu polemiğin gerçeği yansıtmadığını, hükümetin "işlerinin ehli" insanlardan oluşturularak Fransa'nın geleceği için çalışacaklarını" ifade etti,

Yeni Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, yeni başbakanını atadıktan sonra, bir gelenek haline gelen Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçiminden ardından yeni seçilen cumhurbaşkanının Almanya ziyaretini gerçekleştirmek için Almanya'ya gitti.

 

 

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