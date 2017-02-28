Maas: Gazeteciler susturuluyor, hakimler hapsediliyorsa sessiz kalamayız

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 28 Şubat () - Almanya Adalet Bakanı Maas, Welt muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasının Almanya-Türkiye ilişkilerinde kopmaya neden olmayacağını, ancak gazetecilerin susturulmasını eleştirmeleri gerektiğini söyledi.

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas (SPD), Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasının Türk-Alman ilişkilerine olası etkilerini değerlendirdi. Welt Online’a açıklamalarda bulunan Maas, Almanya’nın Türkiye ile diyalogu koparma niyetinde olmadığını açıkladı.

Sessiz kalma dönemi biter

Adalet Bakanı Maas, "Ancak gazeteciler susturulur, hakimler görevden uzaklaştırılır ve hapse atılırsa, o zaman sessiz kalma dönemi biter. O zaman bizim de bunu açıkça eleştirmemiz gerekir. Aydınlatıcı ve eleştirel gazetecilik olmadan, demokrasi özgür değildir. Ve bağımsız yargıçlar olmadan hukuk devleti çalışamaz,” ifadelerini kullandı.