Lüksemburg’da yolcu treni ve yük treni çarpıştı

Lüksemburg’da sabah yerel saatler 8:45’te Bettembourg ve Zoufftgen arasındaki bölgede yolcu treni ve yük treni çarpıştı. Çarpışmada makinistlerden biri ağır olmak üzere, 6 kişi yaralandı. Lüksemburg’ıu rodange ve Nancy’e bağlayan hat üzerinde 2013 yılında da benzer bir kaza olmuş ve 6 yolcu hayatını kaybetmişti.