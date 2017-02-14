Lüksemburg’da yolcu treni ve yük treni çarpıştı
Lüksemburg’da sabah yerel saatler 8:45’te Bettembourg ve Zoufftgen arasındaki bölgede yolcu treni ve yük treni çarpıştı. Çarpışmada makinistlerden biri ağır olmak üzere, 6 kişi yaralandı. Lüksemburg’ıu rodange ve Nancy’e...
14 Şubat 2017 Salı 13:25
Lüksemburg’da sabah yerel saatler 8:45’te Bettembourg ve Zoufftgen arasındaki bölgede yolcu treni ve yük treni çarpıştı. Çarpışmada makinistlerden biri ağır olmak üzere, 6 kişi yaralandı. Lüksemburg’ıu rodange ve Nancy’e bağlayan hat üzerinde 2013 yılında da benzer bir kaza olmuş ve 6 yolcu hayatını kaybetmişti.
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