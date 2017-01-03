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Lübnanlı iş adamının kızı: Umarım ölüp anneme kavuşurum

Ortaköy’deki ünlü gece kulübü Reina’ya düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren Lübnanlı ünlü iş adamı İlyas Şami’nin kızı Rita Şami (26)’nin Türkiye’ye gelmeden önce İstanbul’da bir saldırı...

Lübnanlı iş adamının kızı: Umarım ölüp anneme kavuşurum
Ortaköy’deki ünlü gece kulübü Reina’ya düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren Lübnanlı ünlü iş adamı İlyas Şami’nin kızı Rita Şami (26)’nin Türkiye’ye gelmeden önce İstanbul’da bir saldırı ile karşılaşabileceğini tahmin ettiği ortaya çıktı.

Lübnan medyasında yer alan haberlere göre dör ay önce annesini kanserden kaybeden Şami’nin Facebook hesabından ““Umarım Türkiye’de eğleneceğiz. En kötü senaryoda, bir patlamada ölüp anneme kavuşurum” yazdığı aktarıldı. Şami’nin arkadaşlarının Türkiye’ye gitmemesi için uyarıda bulunduğu öğrenildi.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre Reina katliamında yaşamını yitirenler arasında Amman merkezli Mehdi Şirketler Grubu’nun sahibi Muhammed el Sarraf ve arkadaşı Nawras Assaf da bulunuyor.

Lübnan basını eşleriyle birlikte yılbaşı gecesi Reina’ya giden iş adamlarının yanında üçüncü bir çift daha bulunduğunu yazarken, Assafın eşinin durumunun kritik olduğu ve Sarraf’ın eşinin ise olaydan yaralı kurtulduğunu aktardı.

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