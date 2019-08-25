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Lübnan’da İsrail’e ait 2 İHA düştü
İsrail’e ait olduğu belirtilen, 2 insansız hava aracı (İHA) Lübnan’da düştü. Hizbullah, İsrail İHA’larının hedef alınmadığını bildirdi. İsrail’e ait olduğu belirtilen 2 İHA, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yerel saatle...
DIŞ HABERLER 25.08.2019, 09:23
İsrail’e ait olduğu belirtilen, 2 insansız hava aracı (İHA) Lübnan’da düştü. Hizbullah, İsrail İHA’larının hedef alınmadığını bildirdi.
İsrail’e ait olduğu belirtilen 2 İHA, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yerel saatle 02.30 sıralarında düştü. Askeri personelin bölgeye gönderildiği bildirilirken, Hizbullah’ın yaptığı açıklamada, İHA’ların birinin yerleşim yerlerine zara vermeden, patlayıcı taşıyan diğer İHA’nın ise düştüğünde yerleşim yerlerine zarar verdiği ve 3 kişinin yaralanmasına sebep olduğu belirtildi.
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