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Lübnan ordusu, İsrail İHA’sına ateş açtı
Lübnan ordusu, İsrail’e ait bir insansız hava aracına (İHA) ateş açtı. Lübnan, İHA’nın sınır ihlali yaptığını duyurdu. Lübnan medyası, ordunun İsrail’e ait İHA’ya, ülkenin güneyinde bulunan Aadaysit Marjaayoun köyü yakınlarında...
DIŞ HABERLER 28.08.2019, 18:38
Lübnan ordusu, İsrail’e ait bir insansız hava aracına (İHA) ateş açtı. Lübnan, İHA’nın sınır ihlali yaptığını duyurdu.
Lübnan medyası, ordunun İsrail’e ait İHA’ya, ülkenin güneyinde bulunan Aadaysit Marjaayoun köyü yakınlarında ateş açtığını duyurdu.
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