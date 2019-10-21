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Lübnan'da hükümet, ekonomik reform paketi açıkladı
Lübnan?da ekonomik koşulların kötüleşmesi, iletişim vergilerinin artırılması, artan işsizlik gibi sebeplerle başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Hükümet, ekonomik krizle baş etmek için ekonomik reform paketi açıkladı. Başbakan...
DIŞ HABERLER 21.10.2019, 17:28
Lübnan?da ekonomik koşulların kötüleşmesi, iletişim vergilerinin artırılması, artan işsizlik gibi sebeplerle başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Hükümet, ekonomik krizle baş etmek için ekonomik reform paketi açıkladı.
Başbakan Saad el Hariri, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra hükümetin uygulayacağı reform paketini açıkladı. Hariri, Bakan ve milletvekili maaşlarında indirime gidileceğini, iletişim sektörünün özelleştirileceğini ve elektrik üretim tesislerine dair lisans süreçlerinin hızlanacağını açıkladı. 2020 yılı bütçesine yeni vergiler konulmayacağını ifade eden Hariri, bütçe açığının bankalardan alınacak vergilerle kapatılacağını vurguladı. Başbakan, halkın erken seçim talep etmesi halinde bu talebi de olumlu karşılayacağını bildirdi.
Başbakan Saad el Hariri, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra hükümetin uygulayacağı reform paketini açıkladı. Hariri, Bakan ve milletvekili maaşlarında indirime gidileceğini, iletişim sektörünün özelleştirileceğini ve elektrik üretim tesislerine dair lisans süreçlerinin hızlanacağını açıkladı. 2020 yılı bütçesine yeni vergiler konulmayacağını ifade eden Hariri, bütçe açığının bankalardan alınacak vergilerle kapatılacağını vurguladı. Başbakan, halkın erken seçim talep etmesi halinde bu talebi de olumlu karşılayacağını bildirdi.
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