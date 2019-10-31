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Lübnan Başbakanı Hariri istifa etti
Lübnan Başbakanı Saad Hariri, hükümet karşıtı protestoların 13’üncü gününde istifa ettiğini açıkladı. Lübnan medyası, Başbakan Saad Hariri’nin Cumhurbaşkanı Michel Aoun'a istifasını sunmak için Baabda Sarayı'na gittiğini...
DIŞ HABERLER 29.10.2019, 17:39
Lübnan Başbakanı Saad Hariri, hükümet karşıtı protestoların 13’üncü gününde istifa ettiğini açıkladı.
Lübnan medyası, Başbakan Saad Hariri’nin Cumhurbaşkanı Michel Aoun'a istifasını sunmak için Baabda Sarayı'na gittiğini duyurdu. Saad Hariri, istifasını sosyal medya hesabından da yayınladı.
Lübnan medyası, Başbakan Saad Hariri’nin Cumhurbaşkanı Michel Aoun'a istifasını sunmak için Baabda Sarayı'na gittiğini duyurdu. Saad Hariri, istifasını sosyal medya hesabından da yayınladı.
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