Lübnan Başbakanı Hariri istifa etti

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, hükümet karşıtı protestoların 13’üncü gününde istifa ettiğini açıkladı.Lübnan medyası, Başbakan Saad Hariri’nin Cumhurbaşkanı Michel Aoun'a istifasını sunmak için Baabda Sarayı'na gittiğini duyurdu. Saad Hariri, istifasını sosyal medya hesabından da yayınladı.