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Louvre Müzesi saldırganının kimliği belli oldu

Louvre saldırganının Mısırlı Abdallah El-Hamahmy olduğu kesinleşti. 3 Şubat tarihinde Louvre müzesinin önünde bekleyen askerlere elindeki kesici aletle ile saldıran ve askerler tarafından vurularak durdurulan terörist, 4 gün süresince tedavi...

Louvre Müzesi saldırganının kimliği belli oldu
Louvre saldırganının Mısırlı Abdallah El-Hamahmy olduğu kesinleşti.

3 Şubat tarihinde Louvre müzesinin önünde bekleyen askerlere elindeki kesici aletle ile saldıran ve askerler tarafından vurularak durdurulan terörist, 4 gün süresince tedavi edildikten sonra polislere ifade verdi.

Soruşturmayı sürdüren polislere önce kimlik bilgilerini veren saldırgan ardından ifade verdi.

İsminin Abdallah El-Hamahmy olduğu belirtilen saldırganın 29 yaşında bir Mısır vatandaşı olduğu ve "bulanık" bir geçmişe sahip olduğu belirtildi.

Paris Georges Pompidou hastanesinde tedavi edilen saldırganın sağlık durumunun çok iyi olduğu ve yakında hastaneden çıkartılıp ceza evine nakledileceği belirtildi.

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