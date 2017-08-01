Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Büyükerşen'e saldırı ile ilgili 5 kişi hakim karşısında
Büyükerşen'e saldırı ile ilgili 5...
 Darbeye girişiminin en kritik davası; Akıncı Üssü başlıyor
 Darbeye girişiminin en kritik davası;...
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez görevi bıraktı
Diyanet İşleri Ekrem Keleş'e emanet
Silivri Emniyet Müdürü makamında ihtihar etti
Silivri Emniyet Müdürü makamında ihtihar...

Londra’nın mirasına 23 başkent talip

Ersin Arslan / Stockholm, 1 Ağustos () – Brexit kararı alması üzerine 2019 yılında Avrupa Biriği üyeliğinden çıkacak olan İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Avrupa Birliği kurumlarına ev sahipliği yapmak üzere AB ülkesi 23 ülkenin...

Londra’nın mirasına 23 başkent talip

Ersin Arslan / Stockholm, 1 Ağustos () – Brexit kararı alması üzerine 2019 yılında Avrupa Biriği üyeliğinden çıkacak olan İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Avrupa Birliği kurumlarına ev sahipliği yapmak üzere AB ülkesi 23 ülkenin başkenti başvuruda bulundu.

Avrupa Tıp Kurumu’na (EMA) ev sahipliği yapmak için 19 kent başvuru yaparken, Avrupa bankacılık kurumu EBA için evsahipliği başvurusu yapan kent sayısı ise sekiz oldu.

Bu iki AB kurumunun Birleşik Krallık’ın AB üyeliğinden çekilme kararı alması nedeniyle taşınması gerekecek.

Bu iki kurumun hangi kentlerde konuşlanacağının kararı AB’ye üye 27 ülkenin ortak kararı ile kesinleşecek.

Bu yılın 22 Haziran’ında AB liderleri bu konu ile ilgili bir prosedürü onaylamışlar, 31 Temmuz’a kadar üye ülkelerin tekliflerini sunmalarını kararlaştırmışlardı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314