Londra’nın mirasına 23 başkent talip

Ersin Arslan / Stockholm, 1 Ağustos () – Brexit kararı alması üzerine 2019 yılında Avrupa Biriği üyeliğinden çıkacak olan İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Avrupa Birliği kurumlarına ev sahipliği yapmak üzere AB ülkesi 23 ülkenin başkenti başvuruda bulundu.

Avrupa Tıp Kurumu’na (EMA) ev sahipliği yapmak için 19 kent başvuru yaparken, Avrupa bankacılık kurumu EBA için evsahipliği başvurusu yapan kent sayısı ise sekiz oldu.

Bu iki AB kurumunun Birleşik Krallık’ın AB üyeliğinden çekilme kararı alması nedeniyle taşınması gerekecek.

Bu iki kurumun hangi kentlerde konuşlanacağının kararı AB’ye üye 27 ülkenin ortak kararı ile kesinleşecek.

Bu yılın 22 Haziran’ında AB liderleri bu konu ile ilgili bir prosedürü onaylamışlar, 31 Temmuz’a kadar üye ülkelerin tekliflerini sunmalarını kararlaştırmışlardı.