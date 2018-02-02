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Londra’daki terör saldırısını gerçekleştiren Osborne’a 43 sene hapis

Mergim Özdamar / İstanbul, 2 Şubat () – Londra’nın kuzeyinde bulunan bir camiye geçen Haziran ayında saldıran Darren Osborne, 43 sene hapse mahkûm edildi.Osborne bir önceki gün Woolwich Kraliyet Mahkemesi’nde cinayet ve cinayete teşebbüsle...

Londra’daki terör saldırısını gerçekleştiren Osborne’a 43 sene hapis

Mergim Özdamar / İstanbul, 2 Şubat () – Londra’nın kuzeyinde bulunan bir camiye geçen Haziran ayında saldıran Darren Osborne, 43 sene hapse mahkûm edildi.Osborne bir önceki gün Woolwich Kraliyet Mahkemesi’nde cinayet ve cinayete teşebbüsle 40 yılı aşkın bir süre suçlu bulunduktan sonra, Cuma günü eş zamanlı ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
48 yaşındaki Darren Osborne, Finsbury Park'taki bir kalabalığa “kasıtlı” olarak araba sürerek, 51 yaşındaki Makram Ali'yi öldürmekten suçlu bulundu.
Hâkim  Cheema-Grubb, Osborne'un "intihar” düşüncesinde olduğunu ve vurularak öldürülmek istediğini söyledi.
Bunun bir “terörist saldırısı” olduğunu söyleyen hakim, Osborne’un “insanları öldürmek istediğini" belirtti.
Cinayetten suçlu bulunan Osborne, mahkeme salonundan çıkarken "Tanrı sizi korusun, teşekkürler" dedi.
Dört çocuk babası Osborne, 19 Haziran’da Londra’nın kuzeyindeki Finsbury Park yakınlarında bulunan camideki ibadetçileri hedef almış, Makram Ali'yi öldürüp, 12 kişiyi yaralamıştı.
Jüri, kararını dokuz günlük bir duruşmanın ardından Perşembe günü aldı.
Hâkim Cheema-Grubb,  Osborne’un “Müslümanlarla ilgili nefret yaymaya kararlı olanlar ile internet üzerinden hızla radikalleştiğini belirtti.”
Grubb, "Twitter'ı kullanmanız sizi ırkçılığa ve İslam karşıtı ideolojiye maruz bıraktı. Kısacası, zihninizin lider olduklarını iddia edenler tarafından zehirlenmesine izin verdiniz."dedi.

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