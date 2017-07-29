Londra’da bisiklet festivali düzenlendi (Yeniden)

Prudential Ride London'ın düzenlediği ve Londra Belediyesi'nin desteğiyle ilk kez gerçekleştirilen Londra Bisiklet Festivali bugün sabah 6:00’dan itibaren başladı.

Londralılar küçük büyük demeden bisikletleriyle şehir turuna katıldı. Londra’da yarın ise dünya bisiklet federasyonu UCI'IN düzenlediği dünyaca ünlü profesyonel bisikletçilerin yarışacağı Classic London yarışı yapılacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu İngiltere temsilcisi Bekir Kıvanç konuyla ilgili verdiği röportajda şunları kaydetti: “2012 Londra olimpiyatlarından sonra Prudential Ride London isimli bir firmanın başlattığı bisiklet turları bugüne kadar her yıl geleneksel hale geldi ve devam ediyor. Aşağı yukarı 25 bin bisikletli katılıyor. 60 sterlin civarında bir ücreti var. Öğleden sonra saat beşe kadar bitmiş oluyor. Pazar günü öğleden sonra da profesyonel bisikletliler yarışıyor. Küçük büyük bisiklet kullanan herkes bisiklet festivalinde bisiklet kullanılıyor. Şu anda Londra’da bisiklet yolunun olmadığı alan yok. Bunun kuralları konuldu, yasaları var. İngiltere bu konuda Hollanda’yı yakında geçmiş olacak.”

(Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- Bisikletliler parkurda

- Bekir Kıvanç'la röportaj