Londra’da bir dondurucuda iki kadın cesedi bulundu

İngiltere () – İngiltere’nin başkenti Londra’da bir dairede bulunan dondurucuda iki kadın cesedi bulundu. Polis, kadınlardan birisinin, iki çocuk annesi ve yaklaşık 1 yıldır kayıp olan Mary Jane Mustafa (38) olabileceğini düşünüyor.

Yerel medya, İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Canning Town bölgesindeki bir dairedeki dondurucuda iki kadın cesedinin bulunduğunu duyurdu. Polisin, dairenin sahibi olan ve cinsel taciz suçundan daha önce gözaltına alınmış 50 yaşındaki bir adamı gözaltına aldığı; cesetlerden birinin yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ve iki çocuk annesi Mary Jane Mustafa’ya ait olabileceği; diğer cesedin kimliğine dair bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

“GÖZALTINA ALINAN KİŞİ İLE MARY JANE MUSTAFA ARKADAŞTI”

Yerel medyada yer alan haberlerde, cesetlerin bulunduğu dairenin çevresinde ikamet eden insanların, 1 yıldır kayıp olan Mary Jane Mustafa ile gözaltına alınan 50 yaşındaki şüphelinin arkadaş olduğu ve daha önce daireye gelip gittiğini söylediği belirtildi.

POLİS GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İngiliz basını, çok sayıda cinayet araştırma polisinin ve inceleme ekiplerinin olay yerinde olduğunu ve olaya dair geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Dairenin arka bahçesine bir polis çadırı kurulduğu ve daire etrafının polis kordonuna alındığı belirtildi.