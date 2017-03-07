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Londra Köprüsü'nde şüpheli araç paniği

İngiltere'nin başkenti Londra'daki tarihi Londra Köprüsü üzerinde şüpheli bir aracın bulunduğu ihbarı başkentte büyük korku yarattı. Kısa sürede olay yerine gelen polis, köprü ve çevresini güvenlik çemberine alırken panik ve korkuya...

Londra Köprüsü'nde şüpheli araç paniği
İngiltere'nin başkenti Londra'daki tarihi Londra Köprüsü üzerinde şüpheli bir aracın bulunduğu ihbarı başkentte büyük korku yarattı.
Kısa sürede olay yerine gelen polis, köprü ve çevresini güvenlik çemberine alırken panik ve korkuya neden olan olayın daha sonra yanlış bir ihbar olduğu ortaya çıktı.
Londra Metropolitan Polisi yaptığı açıklamada, şüpheli araç alarmının yanlış bir ihbar olduğu bilgisini verirken köprünün yeniden araç trafiğe açılacağını kaydetti
Yerel saatle öğleden sonra 13.40 sıralarında köprü üzerinde şüpheli bir aracın olduğu ihbari üzerine polis, olay yerine hareket etti.
Köprüyü tamamen boşaltan polis, yapılan arama sonucunda, söz konusu araçta tehlikeli bir durum olmadığını açıkladı.
Kısa süreli panik ve korku yaratan olayla ilgili görgü tanıkları da Twitter üzerinde fotoğraf ve video paylaştı.

 

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