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Londra'daki Türkler, Hyde Park'ta bayram kutladı

Celal Sönmez / Londra, 3 Eylül, () - Londra'da Türkler, Başkonsolos Çınar Ergin'in de katılımıyla Kurban Bayramı'nı birlikte kutladı, bayramlaşıp piknik yaptı. İngiltere'nin başkenti Londra'da, Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosu...

Londra'daki Türkler, Hyde Park'ta bayram kutladı

Celal Sönmez / Londra, 3 Eylül, () - Londra'da Türkler, Başkonsolos Çınar Ergin'in de katılımıyla Kurban Bayramı'nı birlikte kutladı, bayramlaşıp piknik yaptı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosu Çınar Ergin bugün halkla bayramlaştı. Başkonsolosluk tarafından Hyde Park'taki göl kenarında düzenlenen piknikte, konsolosluk çalışanları ile Londra'da yasayan Türkler bir araya geldi. Başkonsolos Ergin, buluşmaya ve pikniğe katılan herkesle tek tek ilgilenerek bayramlarını kutladı.

Bayram pikniği etkinliğine, TC Londra Başkonsolosu Çınar Ergin'in yanı sıra, KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran, Başkonsolosluk Yrd. Fatih Topçu, Muavin Konsolos Fahri Kalkan ve Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Özkan Duman katıldı.

Saat 13.00'te başlayan ve yüzden fazla vatandaşın da katıldığı piknikte, yiyecek ve meşrubat ikram edildi.

Başkonsolos Çınar Ergin "Bu pikniğe ilgi gösteren, katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca Londra'da yasayan tüm vatandaşlarımızın bayramlarını yürekten kutluyor ve mutluluklar diliyorum," diye konuştu.                       

 

(Fotoğraflı)

 

Görüntü Dökümü:

- Etkinlikten genel görüntüler

- Ergin'in açıklamaları

 

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