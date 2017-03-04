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Londra'daki Türk sanatçı uluslararası eserleri tek sergide topladı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki HLS Gallery, aralarında Türk sanatçı Halime Yurdagül'ün de çalışmasının sergilendiği uluslararası sanatçılardan oluşan karma bir sergi açtı. Simply Abstract (Sadece Soyut) başlıklı karma resim...

Londra'daki Türk sanatçı uluslararası eserleri tek sergide topladı
İngiltere'nin başkenti Londra'daki HLS Gallery, aralarında Türk sanatçı Halime Yurdagül'ün de çalışmasının sergilendiği uluslararası sanatçılardan oluşan karma bir sergi açtı.

Simply Abstract (Sadece Soyut) başlıklı karma resim sergisinde, Londra'da yaşayan Türk sanatçı Halime Yurdagül'ün yanı sıra İngiltere, Kanada ve Avusturya gibi ülkelerden çağdaş sekiz sanatçının çalışması bulunuyor.

Uluslararası çağdaş sanatçıların çalışmalarını bir araya getiren serginin aynı zamanda ev sahipliğini yapan galerinin kurucusu Halime Yurdagül de sergide, kaşif Piri Reis ile Christopher Columbus'dan etkilendiği çalışması ile yer aldı.

Galerinin çalışmaları hakkında bilgi veren Halime Yurdagül, HLS Gallery'nin Türkiye'den ve bütün dünya ülkelerinden yaratıcı genç sanatçılara mekan anlamında desteği vermeyi hedeflediğini belirterek galerinin bulunduğu bölgenin de son zamanlarda Doğu Londra'nın yükselen trend yerlerinden biri olduğunu ifade etti.

Türk sanatçı, galerinin, dünyadaki çağdaş sanatı çevresinde bir köprü kurmayı ve bu sayede uluslararası bir sanat ağı kurmayı amaçladığını kaydetti.

Yurdagül, galerinin, Türkiye haricinde çalışmalarını sergilemek isteyen ve mekan arayışında olan genç Türk sanatçılara da açık olduğunu dile getirerek bu serginin sadece soyut işler üreten çalışan sanatçıların işlerinden oluştuğunu söyledi. Yurdagül, ''Renk çok gündemde. Soyut zaten sanatçının içinden geldiği ve her izleyenin de kendinden bir şeyler bulacağı farklı bir sanat. Sergide sekiz sanatçının eseri yer alıyor. İngiltere'den, Belçika'dan, Kanada'dan ve Avusturya'dan sanatçıların eserleri sergileniyor'' diye konuştu.

Aj Seki, Gina Love, Halime Yurdagul, Jonathan Redmayne, Lina Kobeissi, Owen Munisamy, Sonja Knoch and Zoe Walker eserlerlerinin Sergi, 11 Mart'a kadar açık kalacak

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