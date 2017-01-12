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Londra'da "Türkiye’nin çalkantılı yılı ve gelecek için beklentiler" konuşulacak

Gonca Yağcı / Londra, 12 Ocak () - Londra merkezli Türkiye Araştırmalar Merkezi (Centre for Turkey Studies - CEFTUS) İngiltere Eski Türkiye Büyükelçisi Sir David Logan ile özel bir yuvarlak masa toplantısı düzenliyor. Sir David Logan'ın,...

Londra'da "Türkiye’nin çalkantılı yılı ve gelecek için beklentiler" konuşulacak

Gonca Yağcı / Londra, 12 Ocak () - Londra merkezli Türkiye Araştırmalar Merkezi (Centre for Turkey Studies - CEFTUS) İngiltere Eski Türkiye Büyükelçisi Sir David Logan ile özel bir yuvarlak masa toplantısı düzenliyor.
Sir David Logan'ın, Türkiye’de son yıllarda yaşanann "kaos, terör salıdırıları, Temmuz 2016 darbe girişimi ve Türkiye’nin Suriye politikası" üzerine değerlendirmelerde bulunacağı toplantı 27 Ocak saat 10.00 - 12.00 arası gerçekleşecek.
Sir Logan, Ankara’da 2005-2016 yıllarında British Institute’un Başkanlığını, 2002 - 2005 yıllarında da Birmingham Üniversitesi Güvenlik ve Diplomasi Araştırma Merkizi'nin (Centre for Studies in Security and Diplomacy) Direktörlüğü'nü yaptı.
CEFTUS’un bir risk analiz şirketi olan Frontier Horizons Risk Consultancy ile ortak düzenleyeceği programda Türkiye’nin terör saldıraları ile çalkalandığı bu dönemde iç ve dış işleri açısından uygulanan politikalar değerlendirilecek.
CEFTUS Direktörü İbrahim Doğuş bu ve bunun gibi pek çok programın yeni yılda her zaman olduğu gibi tarafsız ve bağımsız olan CEFTUS tarafından yapılmaya devam edeceğini söyledi.
Halka açık toplantıların yanı sıra üyelere açık özel yuvarlak masa toplantıları ile Türkiye ve bölge siyasetinin nabzını tuttuklarını ekleyen Doğuş Türkiye’nin bu zorlu dönemden demokratik anlayış, diyalog ve dayanışma ile çıkacağını umut ettiklerini soyledi.
Hiç bir siyasi parti ile bağı olmayan CEFTUS son beş yıldır fikirlerin paylaşıldığı başarılı bir platform olarak yer alıyor.
(Fotoğraflı)

 

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